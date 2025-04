Divieto di transito di sosta e di fermata “sperimentale” su tutta la piazza Vittorio Emanuele II

Si informa la cittadinanza che, a partire dal 18 aprile 2025 e fino al 31 dicembre 2025, sarà attivata in via sperimentale la chiusura al traffico di Piazza Vittorio Emanuele II, con il divieto di transito, sosta e fermata per tutti i veicoli, ad eccezione di mezzi autorizzati: mezzi di soccorso e di pubblica sicurezza, Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto, Autorità di Sistema Portuale, Piloti del Porto, residenti della 5ª Zona a Traffico Limitato.

I veicoli in transito su Corso Garibaldi, avranno l’obbligo di svoltare a destra in direzione Viale Mennitti oppure a sinistra in direzione Via Filomeno Consiglio, mentre quelli provenienti da Viale Mennitti potranno proseguire dritto e svoltare a sinistra per via Filomeno Consiglio.

Tale misura sperimentale è adottata con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la vivibilità del centro cittadino, in previsione del notevole aumento dei flussi veicolari e pedonali durante la stagione estiva, dovuto sia alla presenza turistica che alla maggiore affluenza dei residenti.

Ulteriori informazioni disponibili nella Ordinanza Dirigenziale N. 177.