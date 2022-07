DL “AIUTI” – D’ATTIS (FI): RILANCIO AREE INDUSTRIALI DI BRINDISI E CIVITAVECCHIA

Dl Aiuti: FI, rilancio aree industriali Brindisi e Civitavecchia* (ANSA) – ROMA, 05 LUG – Un comitato di coordinamento finalizzato ad individuare soluzioni per il rilancio delle aree industriali di Brindisi e Civitavecchia. E’ questo il progetto presentato tramite un emendamento al Dl Aiuti, dai deputati di Forza Italia Alessandro Battilocchio e Mauro D’Attis, pensato per accelerare la riconversione delle centrali a carbone di Cerano (Br) e Torrevaldaliga Nord (Rm). L’idea e’ quella di dare rilevanza nazionale alla riorganizzazione delle aree, tramite il coinvolgimento all’interno dei neonati comitati di coordinamento dei ministeri dell’economia, della transizione ecologica, della mobilita’ sostenibile e per il Sud. “Abbiamo raccolto quelle che erano le istanze dei territori, dei sindaci, dei sindacati – dice Mauro D’Attis, presentando l’emendamento alla Camera -. Avvicinandosi la dismissione delle centrali c’era necessita’ di dare risposte e lo abbiamo fatto portando la questione a livello nazionale, perche’ e’ qui che si troveranno le soluzioni”. La prima riunione e’ prevista entro 60 giorni dall’approvazione del decreto. “Sara’ necessario salvaguardare i livelli occupazionali e il rilancio dei programmi di investimento e sviluppo – afferma Battilocchio -. Siamo soddisfatti per aver ottenuto garanzie per i territori con un testo normativo che disciplina le azioni future”.