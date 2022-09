DL AIUTI. FORZA ITALIA PUGLIA: “SBLOCCO CREDITI DEL SUPERBONUS EDILIZIO È OSSIGENO PER IMPRESE”

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis, e del vice commissario, il sen Dario Damiani.

“Abbiamo lavorato senza sosta e il risultato è arrivato: lo sblocco dei crediti per il superbonus edilizio mette finalmente in sicurezza l’intero comparto. Migliaia di aziende e cittadini che aspettavano col fiato sospeso che la politica desse un segnale e ponesse fine ad un clima di terribile incertezza, scongiurando una crisi senza precedenti. Il blocco dei crediti del superbonus andava eliminato con la massima urgenza e noi abbiamo lavorato incessantemente in questa direzione, restituendo serenità alle famiglie e alle imprese”.