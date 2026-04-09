Documento di sette consiglieri: “Bene l’inaugurazione di Viale della Repubblica, ora più attenzione per l’aeroporto di Brindisi”

COMUNICATO STAMPA dei consiglieri BORROMEO, MAGRÌ, DEMARIA, COLELLA, PENTA, MICELI E QUARTA

Non siamo qui a sgomitare per prenderci i meriti di un’opera pubblica che oggi viene finalmente consegnata alla città.

Siamo qui, invece, a manifestare soddisfazione per il completamento di un cantiere che per troppo tempo è apparso infinito, per il miglioramento concreto dei collegamenti urbani e soprattutto perché da oggi raggiungere in maniera ancora più agevole l’aeroporto di Brindisi diventa finalmente una realtà.

Ed è proprio questo l’aspetto più importante.

Perché questa infrastruttura rappresenta un tassello fondamentale in una battaglia che come amministrazione portiamo avanti da tempo: quella per il pieno rispetto e la valorizzazione del nostro magnifico scalo aeroportuale da parte di Aeroporti di Puglia.

L’aeroporto di Brindisi è una vera eccellenza del territorio, una struttura invidiata ben oltre i confini nazionali, una Ferrari che troppo spesso il gestore ha deciso di utilizzare come fosse un’utilitaria.

Una disparità di trattamento con l’aeroporto di Bari che si protrae da anni e che oggi, con il progressivo miglioramento delle infrastrutture di collegamento, lascia sempre meno spazio a qualsiasi giustificazione.

A breve, inoltre, i lavori dello shuttle e quelli per il collegamento ferroviario renderanno il nostro aeroporto ancora più strategico, connettendolo direttamente con tutto il Salento.

Contestualmente aumenterà sensibilmente anche la dotazione di parcheggi nelle aree limitrofe allo scalo.

Per questo riteniamo che il nostro territorio meriti finalmente maggiore attenzione, investimenti e considerazione.

Ai colleghi del centrosinistra che oggi si affannano a rivendicare meriti per quest’opera e persino per la sua intitolazione, chiediamo di impegnarsi con la stessa energia anche nei confronti del loro Governo regionale affinché venga finalmente garantita maggiore dignità, centralità e sviluppo all’aeroporto di Brindisi.