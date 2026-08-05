Domani, 6 agosto, San Pietro Vernotico rende omaggio a Domenico Modugno

Nel 32° anniversario della scomparsa di Domenico Modugno, cittadino illustre di San Pietro Vernotico, la nostra comunità dedica un’intera serata alla memoria dell’artista che ha fatto conoscere al mondo il talento, la cultura e l’identità del nostro territorio.

L’iniziativa si inserisce nel percorso avviato dal Protocollo d’Intesa tra i Comuni di Polignano a Mare, San Pietro Vernotico e Lampedusa, nato per custodire e valorizzare l’eredità umana e artistica di Domenico Modugno.

📍 Piazzale Panoramico – Campo di Mare

📘 Ore 19.00 – Presentazione del libro “Domenico Modugno. L’uomo che sapeva volare” di Domenico Matarrese. Un incontro con l’autore per ripercorrere la vita e la straordinaria vicenda umana e artistica di Modugno.

🎭 Ore 21.30 – Spettacolo teatrale e musicale “L’uomo che fece volare il mondo!”, scritto e diretto da Francesco Sciascia, con musiche di Michele Maggio. Un emozionante omaggio in parole e musica al grande artista che, con la sua voce e la sua poesia, ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica italiana.

Una serata per ricordare Domenico Modugno, riscoprirne l’eredità culturale e condividere, attraverso la cultura e lo spettacolo, il patrimonio di memoria che unisce le comunità di San Pietro Vernotico, Polignano a Mare e Lampedusa.

Vi aspettiamo giovedì 6 agosto per vivere insieme una giornata di emozioni e memoria.