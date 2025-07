Domani a Bari incontro sulla portualità turistica organizzato da Regione e Snim

Il consigliere regionale Stefano Lacatena ha convocato il tavolo permanente sulla portualita’ turistica che si terrà domani 22 luglio, alle ore 10, nella sala conferenza del V piano del palazzo degli uffici regionali di via Gentile 52.

L’iniziativa, promossa d’intesa con lo SNIM (Salone Nautico di Puglia), nasce per avviare un percorso stabile e condiviso volto all’individuazione disoluzioni strutturali per il rafforzamento della portualità turistica in Puglia.

Il tavolo sarà anche sede di confronto per l’elaborazione di proposte e indirizzistrategici a supporto dello sviluppo dell’economia del mare e della valorizzazionedella Puglia come destinazione nautica.