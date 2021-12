DOMANI A BARI MAURIZIO BRUNO RINGRAZIERA’ GLI UOMINI E LE DONNE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Domani giovedì 23 dicembre, alle 16:00, nel piazzale antistante il Consiglio regionale a Bari, avrò il piacere e l’onore di ringraziare pubblicamente, in una breve cerimonia, tutti gli uomini e le donne delle Associazioni di protezione civile che, nel corso dell’emergenza epidemiologica, hanno rappresentato un importante punto di riferimento per tutta la collettività.

Con il presidente Michele Emiliano e il dirigente della sezione Protezione Civile Antonio Mario Lerario, poteremo a queste donne e a questi uomini straordinari i ringraziamenti di tutti i pugliesi per lo spirito di servizio che anche in questi due anni difficilissimi, hanno dimostrato ogni singolo giorno.

Anche al rischio della propria stessa incolumità.

Saranno presenti i Presidenti dei Coordinamenti provinciali delle Associazioni di Volontariato della Regione Puglia e i Presidenti delle Associazioni di Volontariato delle province che hanno attivamente partecipato alle attività emergenziali per il Covid-19.

E sarà davvero un enorme privilegio per me stare ancora una volta al loro fianco, per chiudere un anno sì estremamente duro, ma che senza il loro supporto sarebbe stato ancora semplicemente insostenibile.

Maurizio Bruno – Consigliere regionale PD

Presidente Comitato Permanente Regionale di Protezione Civile