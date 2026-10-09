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Domani a Brindisi allerta-meteo. L’avviso del Comune

Si informa la cittadinanza che, a seguito dell’allerta meteo di livello arancione per sabato 10 ottobre diramata dagli organi competenti, il Sindaco ha disposto l’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), per garantire la salvaguardia della pubblica incolumità e fronteggiare eventuali criticità causate dalle avverse condizioni meteorologiche sul territorio comunale.  

Si invitano i cittadini:

  • a limitare gli spostamenti allo stretto necessario;
  • a prestare la massima attenzione;
  • a evitare l’accesso alle aree interessate dai provvedimenti;
  • a seguire gli aggiornamenti ufficiali diffusi attraverso i canali istituzionali.

Ulteriori comunicazioni saranno rese note tempestivamente.

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