DOMANI A BRINDISI “BIMBI IN FESTA!”

Evento Imperdibile per i Piccoli: “Bimbi in Festa!” con l’Associazione Que LocuRa a Brindisi il 2 Settembre 2023 a Piazza della Vittoria, in occasione dei solenni festeggiamenti in onore di San Teodoro d’Amasea e San Lorenzo da Brindisi.

Brindisi si prepara a vivere una serata magica dedicata ai più piccoli! La Basilica Cattedrale di Brindisi in collaborazione con l’Associazione Culturale Educativa Ricreativa Que LocuRa, nota per la sua passione nel promuovere eventi divertenti e formativi, sarà presente in Piazza della Vittoria il prossimo 2 settembre a partire dalle 21.00, in occasione dei solenni festeggiamenti in onore di San Teodoro d’Amasea e San Lorenzo da Brindisi.

La serata, intitolata “Bimbi in Festa!”, sarà un’esplosione di allegria e sorprese per tutti i bambini presenti. L’animazione sarà garantita con la coinvolgente baby dance che farà ballare grandi e piccini sulle note delle canzoni più amate dai bambini. Ma le sorprese non finiscono qui!

Il truccabimbi darà vita a fantasiosi personaggi sul volto dei bambini, trasformandoli in principesse, supereroi e animali fantastici. E non dovremmo dimenticare gli ospiti speciali che faranno sbocciare un sorriso sul viso di ogni bambino presente: Rapunzel, Spiderman e Woody insieme a Buzz di Toy Story saranno lì per incontrare i loro giovani fan e scattare foto indimenticabili.

L’Associazione Que LocuRa si impegna costantemente a organizzare eventi che promuovano la creatività, l’educazione e il divertimento per i più piccoli. “Bimbi in Festa!” è solo uno degli innumerevoli progetti che l’associazione ha realizzato nel corso degli anni, con l’obiettivo di creare momenti indimenticabili per bambini e famiglie.

L’appuntamento del 2 settembre è un’opportunità da non perdere per trascorrere una serata all’insegna della gioia e della spensieratezza. L’Associazione Que LocuRa invita tutti i genitori e i loro piccoli a partecipare numerosi a questa festa speciale, che promette di regalare momenti di pura felicità.

Non resta che segnare l’evento in agenda e prepararsi per una serata incantata in compagnia di Rapunzel, Spiderman, Woody e Buzz. La magia dell’infanzia prenderà vita in Piazza della Vittoria a Brindisi il 2 settembre, a partire dalle 21.00. Non mancate!