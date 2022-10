DOMANI A BRINDISI CONFERENZA SU “LA LOTTA CONTRO IL MALE NE IL SIGNORE DEGLI ANELLI”

Venerdì 14 ottobre, alle ore 18,45, presso la scuola elementare del quartiere Paradiso di Brindisi, ossia l’Istituto comprensivo Paradiso-Tuturano, plesso S. Pertini in Piazza Deledda, si terrà un incontro, aperto ai cittadini e a tutta la popolazione scolastica, dedicato a Tolkien, ed in particolare al suo noto romanzo “Il Signore degli Anelli”, reso celeberrimo dalla nota trilogia cinematografica, e che oggi sta riscuotendo nuovo interesse grazie alla serie prodotta da Amazon.

Il tema centrale della serata, su cui relazionerà padre Bruno De Cristofaro, dei Servi del Cuore Immacolato di Maria, è “la lotta contro il male”, uno dei capisaldi dell’opera, ma anche dell’intero universo tolkeniano.

Invero, durante l’attesa conferenza, molte saranno le questioni analizzate, dalla visione che caratterizza il romanzo, alla realtà della morte, dal ruolo degli apparentemente insignificanti Hobbit, alla corruzione dell’essere umano, dalla ricerca del dominio e del potere, agli aiuti della Provvidenza.

A presentare l’incontro l’Avv. Luca De Netto, cultore di Tolkien, e tra i fondatori del “Coetus Fidelium San Vito” nonché esponente di “Identità Europea”, due delle associazioni promotrici insieme al sodalizio culturale “Verità è Libertà”, rappresentato per l’occasione dalla prof.sa Anna Maria de Matteis, che introdurrà sia come docente che a nome dell’Associazione.