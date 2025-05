Domani a Brindisi confronto sul contratto collettivo applicato in azienda, evento organizzato dall’ANCL

Il complesso tema del contratto collettivo nazionale applicato in azienda, profili ispettivi e di legalità, sarà al centro di un convegno organizzato a Brindisi dall’ANCL, Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro, in collaborazione con l’ANIV, l’Associazione Nazionale Funzionari Ispettivi Pubblici. Sarà un’occasione per ascoltare i punti di vista di diversi professionisti, quali avvocati, rappresentanti istituzionali e docenti universitari. Ma sarà anche l’ultimo evento che l’associazione nazionale condividerà con il presidente Dario Montanaro, atteso che nel prossimo mese di giugno è previsto il rinnovo ai vertici dell’ANCL. L’iniziativa si terrà venerdì 16 maggio, dalle 15 alle 18, e proseguirà il giorno seguente dalle 10 alle 13. Appuntamento presso la sede dell’Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico Meridionale. La partecipazione all’evento darà diritto al riconoscimento di sei crediti formativi. Venerdì, giornata di apertura dei lavori, sono in programma due tavole rotonde, la prima sul tema: “Le implicazioni relative alla corretta applicazione del contratto collettivo”, la seconda verterà invece su “La scelta del contratto collettivo negli appalti”. Sabato sarà, invece, approfondito il tema: “I profili di responsabilità del Professionista nella scelta del contratto collettivo da applicare”.