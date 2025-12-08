Domani a Brindisi evento del Soroptimist International Club di Brindisi: “Con Topolino e Pippo alla scoperta della Regina Viarum. Storia a Fumetti”

Evento del Soroptimist International Club di Brindisi- “Con Topolino e Pippo alla scoperta della Regina Viarum. Storia a Fumetti”. Brindisi 9 Dicembre 2025 ore 9.00
Sala Conferenze Autorita’ Portuale
Il Soroptimist International Club di Brindisi, associazione facente parte della Rete Territoriale per l’Appia, costituitasi a seguito del riconoscimento dell’Appia a Patrimonio dell’Umanità, è lieta di invitare alla presentazione del volume “Sulla via della Roma antica “Topolino e Pippo alla scoperta della via Appia”, realizzato da un’idea del professor Giuseppe Ceraudo, con la sceneggiatura di Francesco Artibani.
Ill volume nasce da un’idea del professore Giuseppe Ceraudo, ordinario di Topografia Antica dell’Università del Salento, sviluppata grazie alla collaborazione UNESCO del MIC, e dello sceneggiatore Francesco Artibani.
Attraverso il linguaggio immediato e coinvolgente del fumetto Disney, la “Regina Viarum” viene raccontata ai più giovani, trasmettendo loro la consapevolezza che, a distanza di millenni, la Via Appia resta “una strada che ancora oggi parla a chi la percorre”.
Durante l’incontro, gli autori dialogheranno illustrando la storia della Via Appia, attraverso il linguaggio del fumetto e delle tecniche narrative grafiche e, anche mediante una presentazione multimediale.
Referenti del progetto
Dott.ssa Angela Marinazzo
Dott.ssa Anna Maria Casaburi
Presidente Soroptimist International Club di Brindisi