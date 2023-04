DOMANI A BRINDISI “GIORNATA DEL MARE E DELLA CULTURA MARINARA”

GIORNATA DEL MARE E DELLA CULTURA MARINARA

Edizione 2023

Briefing con il Cluster Marittimo Portuale di Brindisi

“IL MARE COME INCLUSIONE E OPPORTUNITA’ DI LAVORO”

Meeting 20.4.2023 – Hrs 09.00

c/o Centro Formazione BSG dello Stabilimento Versalis di Brindisi

Per la sua speciale collocazione al centro del Mediterraneo, l’Italia da sempre beneficia di una risorsa di inestimabile valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico: il mare, un privilegio da difendere, da valorizzare e da trasmettere alle nuove generazioni.

Per questo motivo, la Repubblica Italiana riconosce l’11 aprile di ogni anno la Giornata del mare e della cultura marinara, allo scopo di promuovere e sviluppare presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, la cultura del mare. Quest’anno per una sovrapposizione con le festività pasquali è stata programmata la settimana del mare dal 17 al 23 aprile.

Su iniziativa del Ministero dell’Istruzione e del Merito, in collaborazione con la Direzione Marittima della Puglia e Basilicata Ionica, dal 17 all’ 23 aprile in tutta la Puglia si svolgeranno attività per valorizzare le tradizioni marinaresche del nostro Paese e rivalutare il patrimonio storico e culturale legato al mare, nella consapevolezza che la scuola rappresenti il miglior veicolo per educare i giovani anche in tale ambito.

Anche a Brindisi sono in programma una lunga serie di incontri durante tutta la settimana dal 17 al 23 aprile, l’attività, rivolta in particolare agli studenti, si ricongiunge agli obiettivi e ai compiti della Guardia Costiera, impegnata quotidianamente nella ricerca e soccorso, nella tutela della sicurezza della navigazione, nella difesa dell’ambiente, nella tutela del patrimonio ittico e dell’habitat marino e costiero, nonché in tutto ciò che riguarda gli usi civili e produttivi del mare. Gli uomini, le donne, i mezzi aerei e navali del Corpo parteciperanno con dimostrazioni pratiche delle principali attività operative della Guardia Costiera e offrendo la propria esperienza all’interno di conferenze e incontri rivolti a cittadini e studenti.

In particolare, in collaborazione con l’Avvisatore Marittimo, giovedì 20 p.v. presso il Centro di Formazione di BGS – Consorzio Servizi Generali dello Stabilimento Versalis di Brindisi, le terze classi dell’Istituto Nautico “Carnaro”, incontreranno il Cluster Marittimo portuale di Brindisi, obiettivo sarà sensibilizzare i giovani studenti e gli utenti del mare, riguardo i principi della sicurezza in mare e della tutela ambientale presso un importante terminalista quale è lo stabilimento Versalis di Brindisi.

Di seguito l’intenso e ricco programma della giornata

Ore 08.45 disbrigo formalità di ingresso e security presso la portineria del Petrolchimico di Brindisi

08.45-09.15 welcome coffe

Ore 09.15 meeting nella sala Conferenze del Consorzio BGS (Brindisi Servizi Generali)

Modera

Dott.ssa Stefania Catanzaro, Avvisatore Marittimo del porto di Brindisi

Saluti

C.V. (CP) Tc/Eli Luigi AMITRANO, Comandante Capitaneria di Porto di Brindisi

Comandante Capitaneria di Porto di Brindisi Dott. Raffaele Pantaleo LATTANTE, Dirigente Scolastico ITS Nautico “Carnaro”

Interventi

Ing. Luca PILUDU – Responsabile dello Stabilimento Versalis di Brindisi

– Responsabile dello Stabilimento Versalis di Brindisi T.V. (CP) Paola GABRIELI , Capitaneria di porto di Brindisi

, Capitaneria di porto di Brindisi Abele Carruezzo, Esperto in navigazione, trasporti marittimi e Logistica

Direttore scientifico de “IL NAUTILUS”

Dibattito con

Flavia Mangiacotti , Capo Servizio Demanio Brindisi-Monopoli Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale

, Capo Servizio Demanio Brindisi-Monopoli Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale Maria De Luca , Presidente Consorzio Servizi Nazionali Avvistamento Marittimo Scarl

, Presidente Consorzio Servizi Nazionali Avvistamento Marittimo Scarl Adriano Guadalupi , Agente Marittimo e titolare Agenzia Marittima Poseidone Srl

, Agente Marittimo e titolare Agenzia Marittima Poseidone Srl Antonio Catanzaro, Segretario International Propeller Club port of Brindisi and Salento

Ore 11.00 visita del molo in concessione a Versalis e delle navi ormeggiate impegnate nelle operazioni di movimentazione delle materie prime o prodotti lavorati del terminalista.

Ore 12.30 visita dello Stabilimento

Ore 13.30-13.45 pranzo presso la Mensa Aziendale dello Stabilimento Versalis.