Domani a Brindisi giornata di protesta contro i 76 licenziamenti della “Sir”

Il Sindacato Cobas organizza Giovedì 9 Maggio una giornata di protesta contro i 76 licenziamenti della ditta Sir e per gli investimenti alternativi , che sembrano essere dirottati in altri territori mentre qui si dorme.

Mentre Mercoledì 15 Maggio alle 14,30 la Task Force Regionale sulla occupazione ,guidata dal Presidente Leo Caroli, ha convocato a Bari una riunione sui licenziamenti alla presenza dell’Enel, che deve mandare responsabili nazionali e non l’ultimo dei direttori di qualche ufficio.

Il Sindacato Cobas denuncia da tempo il totale disimpegno dell’Enel per la fase di decarbonizzazione della centrale di Cerano,nonostante gli impegni presi in precedenza per gli investimenti alternativi alla chiusura.

L’avvio della procedura di licenziamento per 76 lavoratori impegnati all’appalto per le attività di servizio di sbarco/trasporto carbone e servizi di assistenza allo sbarco carbone presso la Centrale ENEL Federico II di Cerano deve essere la scintilla per infiammare in un grande movimento di protesta l’intero territorio brindisino.

La giornata si svolgerà così:

-Assemblea davanti ai cancelli della Centrale di Cerano dalle ore 7 alle 9,00 in cui ribadire che è l’ultima occasione per protestare e cercare di ottenere il nostro da parte del Governo Nazionale.

– Sit/in alle ore 9,00 al Comune di Brindisi per un incontro con il Sindaco di Brindisi, Pino Marchionna, nominato dal Governo Nazionale responsabile del piano di reindustrializzazione della nostra città.

– Sit/in alle ore 10,30 in Piazza Santa Teresa per un incontro con il nuovo prefetto di Brindisi ,Luigi Carnevale, che nelle sue prime dichiarazioni ha parlato di estrema attenzione al mondo del lavoro ed i suoi problemi.

La procedura di licenziamento avviata dalla Sir non lascia margini di trattativa ,fa espressamente riferimento alla chiusura dell’Enel ed alla impossibilità di collocare i lavoratori in altri appalti.

L’unica possibilità che abbiamo è quello di organizzare un movimento di protesta cittadino che coinvolga tutti, per chiedere intanto di realizzare quegli impegni presi per la cosiddetta “Decarbonizzazione” ed impedire la chiusura di altri stabilimenti che sembrano anche essi imminenti.