Domani a Brindisi gli autori dei libri del Premio Campiello

Dallo scorso 19 giugno è iniziataun’estate all’insegna della letteratura grazie al Premio Campiello.Ritornano gli appuntamenti dal vivo del ciclo d’incontri con gli scrittori finalisti della 62^ edizione del concorso di narrativa contemporanea, promosso dalla Fondazione Il Campiello – Confindustria Veneto. Il tour letterario prevede una tappa in 16città italiane entro il mese di luglio.

Il pubblico di lettori e appassionati potrà incontrare i cinque scrittori selezionati lo scorso 31 maggio a Padova e conoscere le loro opere: Antonio Franchini con “Il fuoco che ti porti dentro”(Marsilio), Federica Manzon con “Alma” (Giangiacomo Feltrinelli), Michele Mari con “Locus Desperatus” (Giulio Einaudi editore), Vanni Santoni con “Dilaga ovunque” (Laterza), Emanuele Trevi con “La casa del Mago” (Ponte alle Grazie).

Domani 9 luglio, alle 19:00, presso il Porticciolo Turistico aBrindisi, si terrà il nono incontro del tour con la partecipazione degli autori finalisti del Premio.

“Per la prima volta, ospiteremo a Brindisi una tappa del tour letterario del Premio Campiello. Si tratta di un’occasione prestigiosa per la nostra Città – nel solco di una antica e consolidata tradizione culturale – in sintonia con la candidatura di Brindisi a capitale italiana della cultura 2027”, dichiara il Presidente di Confindustria Brindisi, Gabriele Menotti LIPPOLIS.

Gli appuntamenti per conoscere gli autori continueranno:mercoledì 10 luglio a Bisceglie(BT) al Largo Castello dalle ore 20:00; mercoledì 24 luglio alle 18:00 a Folgaria (TN) in Piazza Guglielmo Marconi e giovedì 25 luglio, alle 17:30, in Piazza Duomo ad Asiago (VI). Gli ultimi tre incontri si terranno: venerdì26 luglio, alle ore 17:30, all’Alexander Girardi Hall di Cortina(BL), sabato 27 luglio, alle ore 21:00 in Piazza Milano a Jesolo (VE) e domenica 28 luglio al Lido di Venezia (VE) presso l’Hotel Ausonia&Hungaria a partire dalle 18:00.

Dopo questo fitto calendario di appuntamenti con gli autori, il vincitore della 62^ edizione del Premio Campiello sarà proclamato sabato 21 settembre presso il “Gran Teatro La Fenice”, selezionato dalla votazione della Giuria dei Trecento Lettori anonimi.

Sono previsti, inoltre, alcuni incontri con Fiammetta Palpati, vincitrice del Premio Campiello Opera Prima con il romanzo “La casa delle orfane bianche” (Laurana Editore). Sarà possibile incontrare l’autrice sabato 13 luglio a Fiuggi (FR) e venerdì 9 agosto a Jesolo (VE).

La sessantaduesima edizione è realizzata grazie al sostegno di Intesa Sanpaolo, Umana, Danieli, Gruppo SAVE, Pirelli, Feinar, Enel, Consorzio di Tutela di Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG e con la collaborazione di BDO Advisory Service, Grafiche Antiga, Frecciarossa Treno Ufficiale, Printmateria, Salviati, Community, Rai Cultura, Rai 5, Rai Radio 1, CPM Music Institute di Franco Mussida, Teatro Stabile Veneto.

Il Premio si avvale del patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, della Regione Veneto, della Venice Gardens Foundation con il sostegno di Unioncamere del Veneto.

Hanno contribuito alla realizzazione dell’evento di domani Scandiuzzi Steel Constructions spa e Enel Italia spa.