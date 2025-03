Domani a Brindisi il 10^ congresso provinciale del sindacato di polizia SAP

Domani, Martedì 18 Marzo, con inizio alle ore 9, Convegno/Congresso sul DDL Sicurezza a Brindisi presso la Sala Conferenze dell’Istituto Alberghiero sito in Via Appia 356 –

Diritto di Manifestare – Dovere di Proteggere –

Tutela per le Forze di Polizia. Costruzione sociale della sicurezza – Principi Etici e Risvolti Sociali “ Numerosi Ospiti ed Invitati al X Congresso SAP Brindisi – Relatore Sottosegretario al Ministero dell’Interno On. Nicola Molteni ed il nostro Presidente Già Onorevole Gianni Uno Tonelli ed il Segretario Nazionale Roberto Mazzini. Saranno Presenti autorità locali ed esponenti di tutte le categorie sociali e sindacali civili. Saluti iniziali del Sig. Prefetto di Brindisi Luigi CARNEVALE – Del Sig. Questore Dr. Giampiero LIONETTI – Del Sig. Sindaco Dr. Giuseppe MARCHIONNA – Del Presidente della Provincia Tony MATARRELLI e di numerosi Consiglieri Regionali e Parlamentari della Puglia.