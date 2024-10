Domani a Brindisi iniziativa dell’Unesco sulla via Appia

Il Club per l’UNESCO di Brindisi ha organizzato per il 17 Ottobre alle ore 18.00 presso Palazzo Nervegna, una conversazione, inserita all’interno delle Giornate della via Appia, organizzata dal Club per l’Unesco di Brindisi. La prof.ssa Giuliana Carluccio, docente e archeologa, nella sua relazione dal titolo “Strade di Roma antica. Tecniche costruttive, servizi e funzioni”, argomenterà su aspetti per nulla marginali che riguardano la strada romana, partendo dalle funzioni che la viabilità assunse fin dall’inizio della nascita dell’Impero Romano, senza trascurare le tecniche costruttive e le strutture di servizio funzionali alla strada stessa, come ponti e viadotti o ancora stazioni di posta, che rendevano, per quanto possibile, agevole il viaggio. Una breve storia sulla realizzazione della Regina Viarum, ossia la via Appia, condurrà infine a considerare un caso studio, che affronterà, dal punto di vista metodologico, la ricostruzione di un tracciato stradale, quello del tratto della via Appia Traiana da Egnatia a Brindisi.