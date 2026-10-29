Domani a Brindisi la presentazione del libro di Padre Antonio Grasso

PRESENTAZIONE LIBRO

di Padre Antonio Grasso

“I MISSIONARI TRA I MIGRANTI. DIACONI DI COMUNIONE E DI SPERANZA”

BRINDISI – SALONE PARROCCHIA “AVE MARIS STELLA” – RIONE CASALE

VENERDI’ 30 OTTOBRE 2026 – ORE 19.00

“Chiunque decida oggi di percorrere accanto alle persone migranti un tratto del loro cammino sa che dovrà misurarsi con nuove sensibilità e competenze… Un testo prezioso per formatori e operatori pastorali della mobilità umana e per chiunque voglia comprendere come la Chiesa risponde, concretamente, al bisogno di chi è in cammino. … Antonio Grasso è Missionario Scalabriniano, direttore di “Scalabrini International Migration Network” di Europa e Africa. Ha conseguito la licenza in Teologia Pastorale della Mobilità Umana (Scalabrini International Migration Institute) e il dottorato in Teologia Pastorale presso la facoltà teologica di Friburgo (Svizzera)”. (dalla quarta di copertina del libro)

Interverranno S.E. Mons. Giovanni Intini, Arcivescovo di Brindisi-Ostuni, padre Antonio Grasso, autore del libro, don Adriano Miglietta, direttore del Centro Missionario Diocesano, Giampaolo Nicastro per l’Ufficio Migrantes Diocesano.

E’ un’iniziativa a conclusione del mese di Ottobre dedicato alle missioni! L’incontro è aperto a tutti/e!