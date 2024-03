Domani a Brindisi l’on. Maria Elena Boschi

Tour in Puglia dell’ on. Maria Elena Boschi

Tour politico in Puglia, dell’on. Maria Elena Boschi.

Domani, venerdì 22 marzo, la deputata di Italia viva, capogruppo alla Camera, sarà alle 10.30 a Brindisi, a Palazzo Nervegna, per un dibattito sull’oblio oncologico.

Alle 15.30 a Foggia, in Via Monfalcone n. 46, per l’assemblea “Donne a lavoro: equità nella prevenzione e nello screening”, mentre alle 16.30 interverrà ad un’iniziativa di partito a San Severo (FG) in Via San Girolamo n. 12, dal titolo “Puglia, Europa”.

Infine, alle 18.30, l’on Boschi sarà a San Giovanni Rotondo (FG) per un convegno sull’oblio oncologico, presso il chiostro del Comune.

Sarà presente Massimiliano Stellato, consigliere regionale e presidente di Italia Viva Puglia, candidato alle elezioni europee nel collegio meridionale, insieme agli amministratori e ai dirigenti territoriali del partito.

21 Marzo 2024

Massimiliano Stellato

Presidente regionale Italia viva

Puglia