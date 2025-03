Domani a Brindisi manifestazione provinciale per la Palestina

CONTRO LA DEPORTAZIONE DEL POPOLO PALESTINESE,PER UNA MANIFESTAZIONE PROVINCIALE.

TAVOLO DI COORDINAMENTO PER LA PALESTINA

MARTEDI’ 11 MARZO ORE 17,00 ASSEMBLEA PROVINCIALE PRESSO MEDIAPORTO,VIALE COMMENDA 1

I fatti del 7 ottobre 2023, lungamente auspicati dal governo israeliano di Benjamin

Netanyahu, hanno dato il via all’ultima fase della pulizia etnica della Palestina, iniziata nel

1948. Ora che anche il protettore americano ha gettato la maschera e, dopo 40 anni da finto

mediatore di pace, parla apertamente di svuotare la Striscia di Gaza dalla sua popolazione

nativa diventa evidente come lo slogan DUE POPOLI per DUE STATI non sia stata altro che

un diversivo per guadagnare tempo, così da rendere l’occupazione dei territori palestinesi

un fatto irreversibile. Il progetto coloniale della Grande Israele è a un punto di svolta. Senza

una mobilitazione immediata dei movimenti di solidarietà che si faccia carico di affrontare

politicamente la complicità delle nostre istituzioni nel genocidio in atto, la lotta di

liberazione del popolo palestinese è destinata a una sconfitta definitiva.

Pertanto, invitiamo associazioni, movimenti e comitati in sostegno alla resistenza

palestinese del territorio salentino a partecipare al tavolo di coordinamento che si terrà

martedì 11 Marzo alle ore 17.00 presso il MediaPorto a Brindisi (Viale Commenda, 1)

Gino Stasi, Comitato di solidarietà col popolo palestinese – Brindisi