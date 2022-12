DOMANI A BRINDISI MEMORIAL DI PATTINAGGIO “SALVATORE GUADALUPI”

1° Memorial di pattinaggio “Salvatore Guadalupi” città di Brindisi per Fondazione Telethon.

Domenica 18 dicembre presso la pista di pattinaggio del quartiere casale, si terrà l’evento gratuito, patrocinato dal Comune di Brindisi , con l’esibizione in pista degli atleti della neo nata ASD Pattinatori Brindisi 2022, fondata quest’anno da quattro ex pattinatori Brindisini dopo il restauro e l’inaugurazione della pista.

Con l’occasione ci sarà una raccolta fondi per Telethon con la presenza del responsabile provinciale il Sig. Franco Cappelli (anch’egli, seppur 80 enne, ancora pattinatore).

Il “memorial” sarà in ricordo dello storico allenatore della Rotellistica Brindisi Salvatore Guadalupi che portò la squadra Brindisina ai vertici delle classifiche nazionali.

Il Sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, consegnerà una targa ricordo alla moglie e al figlio del compianto Salvatore Guadalupi.

Premierà, altresì, con una medaglia ricordo i piccoli atleti che si esibiranno in pista.

Saranno presenti e riceveranno una targa ricordo i fratelli Rino e “Uccio” Almiento. Il primo, Rino, fu anch’egli storico allenatore di squadre Brindisine con all’attivo numerosi titoli italiani ed europei conquistati dai suoi atleti. Il secondo fratello, Uccio, 88 enne pioniere del pattinaggio Brindisino ancora pattinatore.

Sarà una festa per grandi e piccini in ricordo di un caro allenatore per ringraziare la storia ancora vivente del pattinaggio Brindisino e sostenere la ricerca.

La cittadinanza è invitata a pattinare e riceverà gadget e regali degli sponsor e partner ufficiali dell’evento.

Partner e sponsor ufficiali:

– Mc Donald’s Brindisi

– Remax Giusta

– Decathlon Brindisi

– Uroboro Fitness

– Bar La Capannina