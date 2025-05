Domani a Brindisi Pasquale Abatangelo, protagonista delle lotte carcerarie

Il Sindacato Cobas in collaborazione con il sito “Puglia Antagonista” Giovedì 8 Maggio alle ore 18,00 avrà come ospite nella sede di viale Commenda ,74 Pasquale Abatangelo,uno dei maggiori protagonisti delle lotte carcerarie italiane.

Pasquale Abatangelo ha scritto un libro autobiografico dal titolo “Pensando ad Anna” trasformato in un docufilm che proietteremo prima del dibattito.

Il docufilm “Pensando ad Anna”,della durata di 96 minuti , ripercorre la storia delle più importanti rivolte carcerarie in Italia negli anni ’70 attraverso la testimonianza di Pasquale Abatangelo, un ex deliquente politicizzato, diventato uno dei fondatori dei NAP (Nuclei Armati Proletari), un’organizzazione armata di sinistra profondamente coinvolta nella lotta per i diritti dei detenuti.

Il docu-film rappresenta quindi uno spaccato degli anni ’70 e degli anni che seguirono e di un dibattito su quegli anni che non mai stato chiuso per quello che ha fortemente rappresentato

Pasquale è uno dei 13 detenuti che le Brigate Rosse propongono per lo scambio con Moro .Il film intreccia interviste, ricostruzioni performative e materiale d’archivio, facendo interagire in un esperimento live Abatangelo stesso, il regista Tomaso Aramini, il giornalista Fulvio Bufi, attori e oggetti scenici, interrogandosi se sia necessaria o meno la violenza politica per il cambiamento della società.

Brindisi 07.05.2025