DOMANI A BRINDISI RACCOLTA FIRME PER SALARIO MINIMO E CONTRO EDISON

Giovedì 21 settembre inizierà, anche a Brindisi, la raccolta firme per calendarizzare in

Parlamento la discussione sulla proposta di legge, di tutte le opposizioni (esclusa Italia

Viva), sul Salario Minimo Garantito posto a 9€ lordi l’ora.

Inoltre, contestualmente, inizierà la raccolta firme per contrastare il progetto Edison del

deposito costiero di GNL.

Insieme alla raccolta firme forniremo delucidazioni su entrambe le questioni.

Saremo presenti in Piazza Vittoria a partire dalle 18:00.

Brindisi Bene Comune

Alleanza Verdi-Sinistra