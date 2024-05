Domani a Brindisi “Road to Battiti” con Emma

Dalle 18 il secondo appuntamento con

il radio live show di Radio Norba

Emma è la grande protagonista del secondo appuntamento con “Road to Battiti”, in programma domani, sabato 11 maggio, a Brindisi, ai piedi della scalinata Virgilio.

Emma è reduce dal successo del brano sanremese “Apnea” (certificato platino), che mantiene attualmente una posizione di grande rilievo nelle classifiche musicali e radiofoniche italiane. L’ultimo album di inediti, “Souvenir”, anticipato da “Mezzo mondo” (certificato platino) e “Iniziamo dalla fine” (certificato oro), ad una settimana dall’uscita, è entrato direttamente al primo posto della classifica ufficiale FIMI/GfK dei dischi più venduti, rendendo Emma la terza artista italiana donna ad arrivare al vertice della classifica nel 2023. Nel disco presenti anche il singolo “Amore Cane” feat. Lazza, certificato oro, e “Taxi sulla Luna” di Tony Effe, certificato tre volte platino. Da qualche giorno è invece in radio e negli store digitali “Femme Fatale”, il nuovo singolo della cantante salentina, un brano tutto da ballare. Dai ritmi serrati ed ipnotici e con un ritornello dal sapore dance, l’elettro pop di “Femme Fatale” si inserisce perfettamente nel percorso artistico e musicale che Emma ha intrapreso nell’ultimo anno, confermando la sua versatilità e la capacità di reinventarsi mettendosi sempre alla prova. Un anno dunque musicalmente molto intenso per Emma e ricco di grandi successi, che culminerà, quest’estate, con i live nei principali festival italiani e a novembre nei palasport di Milano, Roma e Bari, con uno show esclusivo che travolgerà il pubblico.

Emma è il secondo ospite di “Road to Battiti”, che gode della media partnership di “Tv Sorrisi e Canzoni”, il brand punto di riferimento per gli amanti della tv e dello spettacolo, che segue tutti i momenti del tour con incontri dedicati con il pubblico e contenuti speciali sul magazine, sul sito e sui social.

Il radio live show di Radio Norba avrà inizio alle 18, con i dj e gli animatori della radio del sud che intratterranno il pubblico con la musica più bella del momento e tanto divertimento, in attesa dell’arrivo di Emma, che sarà intervistata sul truck in diretta in radio e in tv al canale 11 e sul 730 di Sky. Al termine del radio live show, intorno alle 21, Emma eseguirà due canzoni per la registrazione della “performance on the road” che sarà successivamente trasmessa in una delle cinque puntate del “Radio Norba Cornetto Battiti Live” da quest’anno in onda anche su Canale 5. Ancora top secret i titoli delle due canzoni che saranno registrate.

Il pubblico potrà assistere gratuitamente al radio live show, così come alla registrazione del videoclip, fino naturalmente al raggiungimento delle capienze consentite.