Domani a Brindisi si ufficializza l’adesione dell’Italia alla “Pax Silica”. Ecco di cosa si tratta

A Brindisi viene formalizzata l’adesione italiana alla Pax Silica. L’Italia entra a pieno

a pieno titolo in un’iniziativa strategica di cooperazione internazionale a trazione

americana, che a oggi conta più di 20 Paesi, e che si inserisce in un contesto di

crescente competizione globale sulle tecnologie avanzate. I firmatari saranno

l’Amb. Armando Varricchio, Inviato Speciale del Ministro Tajani per l’innovazione e

le nuove tecnologie e l’Ambasciatore americano in Italia, Tilman Fertitta.

• La firma è un ulteriore tassello del carattere strategico dei rapporti tra Italia e Stati

Uniti. L’obiettivo della Pax Silica è quello di promuovere la costruzione di un

ecosistema affidabile e resiliente fondato sulla cooperazione tra Paesi che

condividono interessi strategici e standard comuni per le tecnologie chiave (dal

silicio ai minerali critici, dai sistemi high-tech e alle infrastrutture digitali) dell’era

dell’intelligenza artificiale.

• La partecipazione italiana riflette la determinazione a contribuire attivamente allo

sviluppo di sistemi industriali affidabili e sicuri in settori strategici e il

convincimento che il partenariato con gli Stati Uniti, nella cornice euroatlantica,

rappresenti uno dei pilastri dell’unità dell’Occidente. La partecipazione all’iniziativa

offre inoltre ampie opportunità per le imprese italiane del settore.

• Sul tema della collaborazione nel campo delle materie prime critiche, Tajani e

Rubio firmeranno nelle prossime settimane un Memorandum d’intesa, quale

seguito della riunione sui minerali critici tenutasi lo scorso 4 febbraio a

Washington.

• L’adesione italiana a “Pax Silica” avviene inoltre in un’ottica di complementarietà

rispetto a quella dell’UE, che ha aderito alla Pax Silica qualche settimana fa, e in

una visione strategica incentrata sui settori economici destinati a plasmare il futuro

delle nostre economie, con un evidente impatto sulla sicurezza.