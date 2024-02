Domani a Brindisi sit-in di protesta contro il decreto di fermo di nave Ocean Viking di SOS Mediterranee

Sit in di solidarietà con la nave Ocean Viking Sos Mediterranée, giunta venerdì nel porto di Brindisi con a bordo 261 migranti, soccorsi in quattro operazioni a largo della Libia. Dovrà rimanere bloccata per 20 giorni per presunte “violazioni del decreto Piantedosi”.

Identica procedura subita per la Sos Mediterranée a Bari il 30 dicembre scorso.

Vogliamo far sentire tutta la nostra solidarietà.

Domenica 11 febbraio ore 17.30 presso la banchina antistante i giardinetti-Lungomare Brindisi. Al sit in parteciperanno anche alcuni attivisti di Sos Mediterranèe.

Mesagne Bene Comune

Anpi Brindisi

Emergency gruppo provinciale di Brindisi

Voci della Terra

Migrantes

Comunità Africana di Brindisi e provincia

Casa Betania

Forum per cambiare l’ordine delle cose

CGIL Brindisi

ARCI Brindisi

La Collettiva TransFemministaQueer Brindisi

Coordinamento provinciale Libera Brindisi