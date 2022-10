DOMANI A BRINDISI WORKSHOP SUL TEMA “COMUNITA’ ENERGETICHE ED ENERGIE RINNOVABILI NELLE AREE INDUSTRIALI”

PROGETTO RE-SOURCES

PROGRAMMA INTERREG IPA CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO 2014-2020

A BRINDISI WORKSHOP SUL TEMA “COMUNITA’ ENERGETICHE

ED ENERGIE RINNOVABILI NELLE AREE INDUSTRIALI”

Si terrà domani, giovedì 20 ottobre, a partire dalle ore 09:30 presso la Sala conferenze “Gino Strada” di Palazzo Nervegna di Brindisi, il Workshop “Comunità energetiche ed energie rinnovabili nelle aree industriali”, organizzato dal Consorzio ASI di Brindisi nell’ambito del progetto Re-sources “Renewable Energy for the Optimization of Resources in Industrial Areas”, finanziato dal Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania Montenegro 2014-2020.

I saluti istituzionali saranno rivolti ai presenti dal Presidente del Consorzio ASI di Brindisi Vittorio Rina, dal Presidente della Provincia di Brindisi Antonio Matarrelli, dal Sindaco di Brindisi Riccardo Rossi, dall’Assessore regionale allo Sviluppo Economico Alessandro Delli Noci e da un rappresentante del Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania Montenegro 2014-2020.

Faranno seguito gli interventi di Mauro Annunziato (Direttore Divisione “Smart Energy” ENEA) sul tema “Il quadro normativo nazionale ed il PNRR” e di Francesco Corvace (Dirigente del Servizio energia e fonti alternative e rinnovabili della Regione Puglia) sulla Normativa regionale e le opportunità per le CER in Puglia.

Alle ore 11.45, invece, saranno presentati alcuni casi-studio: Cosimo Casilli (Amministratore unico ARCA Nord Salento) su “L’esperienza di ARCA Nord Salento: BREC Brun Rete Energetica Comune”, Confindustria Bari-Bat su “L’esperienza del progetto Interreg ‘Civic Energy Future: Sustainable Local Energy Communities (LEC)’”, Leonardo Mazza (Responsabile Business Development Large Industrials – Direzione Idrogeno Edison Next) su “Il progetto Alboran”.

Alle ore 12.30 Angelo Raffaele Colucci (DITNE – Distretto Tecnologico Nazionale sull’Energia) interverrà sul tema “Comunità energetiche rinnovabili e aree industriali”.

Nel pomeriggio, i lavori riprenderanno con l’intervento di Florian Bilali (referente Iceberg Exbitions – organizzatore Energy, Construction & Green Economy Trade Fair, Tirana 2022) sulla Fiera dell’energia rinnovabile in Albania.

Seguiranno gli interventi degli stakeholders Gabriele Lippolis (Presidente Confindustria Brindisi), Franco Gentile (Presidente CNA Brindisi), Doretto Marinazzo (Responsabile Legambiente Brindisi), Enea Moscon (A2A S.p.A Business Development – BU Mercato), sul tema “Stronger Together, i benefici ambientali, economici e sociali delle CER e il ruolo delle Utility”, Jonathan Fionda (Responsabile Product Innovation and Scale-up – Direzione Development and Innovation Edison Next) sul tema “Comunità energetiche, il punto di vista di Edison e business model” e Simone Benassi (Responsabile Comunità energetiche Italia – Enel X) sul tema “Il valore delle comunità energetiche per le imprese”.

L’evento sarà moderato dal giornalista Fabio Mollica.

Per partecipare ci si può registrare qui: https://bit.ly/3Sy9EsU

L’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook Re-sources Project