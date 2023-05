DOMANI A BRINDISI SOTTOSEGRETARIO FERRANTE. D’ATTIS (FI): “GOVERNO VICINO A PINO MARCHIONNA. ABBIAMO UNA VISIONE DI FUTURO”

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Parleremo di infrastrutture, di potenzialità del nostro porto, di investimenti e, soprattutto, di futuro: domani avremo a Brindisi il sottosegretario per le Infrastrutture e i Trasporti, l’on Tullio Ferrante. Una presenza estremamente significativa perché l’on Ferrante è anche il delegato al coordinamento delle attività svolte dai commissari straordinari delle opere in Puglia. Il che, a Brindisi, significa parlare di due opere importantissime che stanno per essere realizzate, grazie al nostro tenace impegno e a quello del governo, come la vasca di colmata ed il banchinamento di capobianco. Ci confronteremo sui prossimi step delle due opere e sui riverberi per tutto il sistema economico: nuovi investimenti, nuovi posti di lavoro, più vitalità dei traffici. Sarà l’occasione, ovviamente, per confermare la vicinanza ed il sostegno del governo al nostro candidato sindaco Pino Marchionna, che potrà contare sull’esecutivo Meloni per le iniziative che, in caso di elezione, riterrà di intraprendere per rilanciare l’economia e l’occupazione nella nostra città. Ringraziamo il sottosegretario per aver accolto con favore la nostra richiesta di venire in Puglia: Brindisi ha la possibilità di voltare pagina e la partecipazione del governo alla nostra campagna elettorale è un valore aggiunto di assoluto rilievo”.