Domani a Ceglie Messapica la Befana in piazza Plebiscito

Piazza Plebiscito, martedì 6 gennaio 2026, ore 18.30

Sarà la Befana la grande protagonista dell’Epifania in piazza Plebiscito. Martedì 6 gennaio 2026, a partire dalle ore 18.30, la storica piazza cittadina ospiterà “La Festa della Befana”, un appuntamento dedicato soprattutto ai bambini, che potranno incontrare la simpatica vecchina e ricevere in dono le tradizionali calze dell’Epifania.

L’iniziativa, organizzata dall’associazione La Ghironda in collaborazione con l’Amministrazione comunale, vuole regalare alla comunità un pomeriggio di festa e condivisione, all’insegna della tradizione e della magia che da sempre accompagna il giorno dell’Epifania.

La Befana, interpretata dall’attrice Cinzia Marseglia, farà il suo ingresso in piazza per incontrare i più piccoli e distribuire le calze, rendendo il momento ancora più speciale. Le sorprese per i bambini saranno offerte grazie al contributo di E-Like.

A fare da cornice all’evento, spettacoli e animazione con mascotte, mangiafuoco e giocolieri, che coinvolgeranno il pubblico con performance colorate e divertenti.

Lo spettacolo è a ingresso gratuito.

Un’occasione imperdibile per salutare le festività natalizie e vivere insieme la magia dell’Epifania