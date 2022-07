DOMANI A CISTERNINO LO SPETTACOLO “IO SONO ANCORA QUI”

Martedì 5 luglio ore 21.00

Centro per migranti Padre Massimiliano Kolbe di Cisternino

“Io sono ancora qui” spettacolo teatrale. Nuovo, imperdibile appuntamento per “100 passi di legalità in 5 mosse”, il progetto finanziato da Salesiani per il sociale APS e gestito a Cisternino da Ideando Aps e che ha lo scopo di coinvolgere, attraverso vari linguaggi artistici ed espressivi i giovani rendendoli protagonisti in azioni significative di Antimafia Sociale. Sarà la “mossa teatrale” quella che avrà luogo il prossimo

5 luglio

alle ore 21

al Centro per migranti Centro per migranti Padre Massimiliano Kolbe di Cisternino. In scena Tonia Argento con il monologo “Io sono ancora qui”, scritto da Dino Cassone e diretto da Dario Ubaldo Lacitignola (produzione Teatro Folletti e Folli e Teatro dell’Altopiano).Una donna, chiusa nell’intimità delle pareti della sua stanza, si sta mettendo lo smalto ai piedi, poi alle mani. Dalla radio giunge una vecchia canzone che la riportano ad un passato nostalgico eppure da dimenticare. Quella donna è Palmina Martinelli, oggi.

Con l’espediente narrativo del “what if” (e se…) in “Io sono ancora qui”, si è immaginato come sarebbe stata la sua vita se fosse riuscita a scappare, quel fatidico pomeriggio dal novembre 1981, dalla brutale realtà di cui era diventata, a soli 14 anni, l’agnello sacrificale. Forse avrebbe trovato l’amore e si sarebbe sposata; forse avrebbe avuto due figli; forse sarebbe tornata a Fasano perché nonostante il su