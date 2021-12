DOMANI A FASANO SI INAUGURA LA 36^ EDIZIONE DELLA “STELLA SULLA GROTTA”

Si inaugurerà domani, mercoledì 8 dicembre la 36ª edizione della «STELLA SULLA GROTTA», la tradizionale stella cometa luminosa che da monte Rivolta sovrasta il territorio di Fasano.

L’accensione ufficiale sarà nel giorno dell’Immacolata, mercoledì 8 dicembre, con il raduno per alle 16.30 in via Gravinella (piazza don Tonino Bello) e la partenza alle 17.00 per la Grotta. Per chi non volesse percorrere la tradizionale passeggiata verso la grotta tramite la via Vecchia di Laureto (4,3 km), sarà possibile usufruire di un servizio navetta, messo a disposizione dalla ditta Carlo Ciccimarra, che partirà da Fasano, piazza don Tonino Bello (zona167), e arriverà a Laureto, nei pressi della Stella.

Dopo l’accensione della stella e l’apertura del presepe, la serata continuerà con la degustazione di prodotti tipici fasanesi con la presenza della direttrice artistica Anna Dello Russo e il concerto di Natale «Jazzing Christmas Trio», con la voce di Grazia D’Aversa, la batteria di Sandro Esposito e il piano di Michele Mancone.

Ma il programma di eventi della «Stella» non si esaurisce l’8 dicembre.

Domenica 19 dicembre è in programma il 2° Raduno Fiat 500 sulla Stella, giovedì 23 dicembre invece sarà la volta della «Fiaccolata per la vita», mentre sabato 25 dicembre è previsto il raduno runner «Corri con babbo natale». Giovedì 30 dicembre toccherà al «Pellegrinaggio del Movimento Eucaristico Giovanile». Il programma di eventi della «Stella sulla Grotta» si chiude sabato 6 gennaio con la 6ª edizione della «Pedalata verso la Stella» in mattinata e la «Fiaccolata con la Befana» nel pomeriggio.

Per tutto il periodo natalizio sono previste escursioni didattiche con speleologi per le classi del II° Circolo Didattico, ingresso libero ogni sabato e domenica dalle 10,00 alle 22:00 con pettole e panzerotti, caldarroste, vin brûlé, e visita alla «Casa di Babbo Natale di Frisellanna», e «Letture nella Grotta per i bambini» a cura del pediatra dott. Pulito.