DOMANI A FRANCAVILLA ROBERTO VECCHIONI IN CONCERTO

Domenica 23 luglio Roberto Vecchioni

in concerto a Francavilla Fontana

Domenica 23 luglio Piazza Giovanni XXIII accoglierà le parole e la musica di Roberto Vecchioni che si esibirà a Francavilla Fontana in una tappa de “L’infinito tour”.

Il Professore, così come è conosciuto affettuosamente dal pubblico, regalerà una serata di pura poesia sotto la cupola più alta del Salento. L’ingresso al concerto sarà gratuito.

“Piazza Giovanni XXIII – commenta il Sindaco Antonello Denuzzo – da alcuni anni è diventato un luogo simbolo della musica di qualità. Domenica 23 luglio ospiteremo uno dei più grandi ed apprezzati artisti italiani, Roberto Vecchioni, che ha accettato il nostro invito. Come ormai da tradizione, anche questo concerto sarà con ingresso gratuito. Vi aspetto per un appuntamento che certamente entrerà nella storia della nostra Città.”

Roberto Vecchioni, che ha appena compiuto 80 anni, è un protagonista assoluto della scena cantautoriale italiana.

In oltre 50 anni di carriera ha dato vita a brani che sono ormai dei veri e propri classici come “Luci a San Siro”, “Samarcanda”, “Sogna ragazzo, sogna”, “Chiamami ancora amore”, “El bandolero stanco” e tanti altri pezzi caratterizzati da una poetica inconfondibile.

La prima parte dello spettacolo sarà dedicata ai brani del nuovo album per poi lasciare spazio ad alcuni classici del repertorio del cantautore, in una narrazione che tiene insieme la musica, la parola e l’immagine.

Come ha spiegato lo stesso Vecchioni: “L’Infinito è un grande spettacolo di canti, immagini e monologhi, che parte da un’idea precisa: l’infinito non è al di fuori di noi, non è introvabile, ma è dentro di noi, nella nostra anima e nelle nostre emozioni.”

Lo spettacolo rientra nel programma di eventi estivi dell’Amministrazione Comunale.

L’accesso alla piazza, previsto per le 20.30, sarà consentito esclusivamente dal via Chiesa Matrice, mentre le persone con disabilità potranno entrare nell’area evento con un accompagnatore dal varco di via San Carlo Borromeo.