DOMANI A FRANCAVILLA TANTA MUSICA, CULTURA E … MAGIA…

Domenica 4 dicembre 2022, a partire dalle ore 17:00, le vie del centro storico di Francavilla Fontana si riempiranno di musica, cultura e soprattutto di magia, quella magia che solo l’entusiasmo dei ragazzi sa creare.

Il Terzo Istituto Comprensivo, con i docenti e gli alunni della scuola secondaria “San Francesco” e il coinvolgimento degli alunni della scuola primaria, hanno scelto di scendere in piazza e, in occasione dell’Open Day della “San Francesco”, hanno deciso di riempire di cultura e di gioia quelle stesse vie che, purtroppo, negli ultimi tempi sono divenute troppo spesso scenario di tristi eventi di cronaca.

La scuola ha il dovere di educare e guidare i giovani nel loro percorso di crescita morale come cittadini, prima ancora di formare i professionisti di domani: questo è il messaggio che la scuola e i nostri ragazzi intendono lanciare ai loro coetanei.

Gli sbandieratori apriranno la manifestazione immergendoci in un’atmosfera medievale in cui, con leggiadria ed eleganza, le alunne del corpo di ballo della scuola si esibiranno in danze medievali.

San Francesco e Dante, al chiar di luna, declameranno i propri versi seguiti dai loro colleghi Foscolo, Pascoli, Shakespeare, Prevert, Lorca.

Leonardo Da Vinci ci accompagnerà in questo surreale percorso per condurci a scoprire i capolavori di Caravaggio, che prenderanno vita nella Chiesa di S.

Salvatore attraverso i “Tableau vivant”.

Il nostro viaggio continuerà nel mondo della Scienza e della Tecnologia, dove avremo modo di osservare da vicino giovani talenti della matematica, che svolgeranno espressioni e problemi geometrici; maghi del compasso, che gareggeranno al miglior disegno tecnico in vista del concorso “Il compasso d’oro”; e ancora piccoli fisici e chimici alle prese con divertenti e coinvolgenti esperimenti. Assisteremo, inoltre, ad una lezione di Scienze in metodologia Clil. Qui i nostri piccoli ospiti, da spettatori, diverranno protagonisti provando i Lego motion e i visori della realtà aumentata.

Infine chiuderemo il nostro percorso in allegria con canti in lingua inglese, francese e spagnolo a cura del coro scolastico.

Siete tutti invitati a partecipare numerosi per aprire insieme gli eventi della III Edizione di “Incanto di Natale”, patrocinata dal Comune di Francavilla Fontana.