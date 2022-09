DOMANI A LATIANO SERATA INAUGURALE DELLA RASSEGNA “CULTURA, SPETTACOLO E…”

Archiviata la stagione estiva ed il Taberna Book Festival la Taberna Libraria di Latiano è già pronta a proporre iniziative culturali accompagnando il pubblico in nuove e stimolanti dimensioni artistiche.

Si parte subito, venerdì 23 settembre alle ore 20:30, con la serata inaugurale della stagione 2022/23 della rassegna “Cultura, Spettacolo e…“.

Si intitola “Passione Radio, scegli la tua musica“, una serata tra canzoni, annunci e dediche condotta da una coppia di speaker d’eccezione e con la band di Taberna Libraria, composta da Ludovica (voce), Jacopo (basso), Andrea (tastiera), Nicolò (batteria), pronta, su richiesta, a proporre brani dal proprio repertorio; il tutto immerso in un contesto scenografico stile “music club” con sedie e tavoli pronti ad ospitare gli spettatori che, tra una nota e l’altra, potranno gustare dell’ottimo vino prodotto dalla Cooperativa L’Agricola Latianese, partner dell’evento.

Per l’occasione il palco della sala incontri della libreria di Via Torre Santa Susanna si trasformerà in uno studio radiofonico virtuale, utile a ricreare l’atmosfera di una diretta radio gestita da una simpatica ed eclettica coppia di conduttori e con il pubblico presente chiamato a scegliere, per una eventuale dedica o per semplice passione personale, tra una rosa di brani da far eseguire dal vivo alla band e sui quali, prima di essere lanciati per l’ascolto, saranno diffuse note storiche, raccontati aneddoti, spiegato il significato dei testi o decantate citazioni letterarie.

Un momento di condivisione e cordialità dove canzoni e vino saranno i veri protagonisti. Una esperienza sensoriale con la voce degli speaker a dare vita alla magia e permettendo ai sensi il giusto grado di coinvolgimento per essere apprezzati fino in fondo, conducendo così chi è coinvolto in queste esperienze, in un viaggio unico.