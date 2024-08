Domani a Mesagne al via la 5^ edizione del Brindisi Performing Arts (BPA)

Si apre la V edizione del Brindisi Performing Arts (BPA) con il

concerto gratuito della band polacca i VOŁOSI, domani 21 agosto

2024 in piazza Orsini del Balzo a Mesagne (Br)

Domani 21 agosto alle ore 21:00, in piazza Orsini del Balzo a Mesagne (Br), il concerto gratuito

del quintetto d’archi polacco VOŁOSI inaugurerà la Summer Edition della V edizione del Brindisi

Performing Arts (BPA)- festival di arti performative di inclusione sociale itinerante nella

provincia di Brindisi, organizzato da AlphaZTL Compagnia d’Arte Dinamica (Premio della

Critica 2023) con la direzione artistica del coreografo Vito Alfarano.

Uno spettacolo dall’energia comunicativa unica, capace di liberare le emozioni del pubblico in

un’esperienza liberatoria ed estremamente soddisfacente, un repertorio che porta in scena

l’inconfondibile fusione musicale della band, offrendo un mix di energia e introspezione, spaziando

dal rock alla musica classica e contemporanea, dalla bellezza delle melodie struggenti alla follia

frenetica e all’improvvisazione selvaggia.

Con oltre 900 concerti in tutto il mondo, la band è nata nel 2004 fondendo musicisti originari delle

montagne dei Beschidi slesiani con strumentisti di formazione classica. Sin dalla sua formazione, il

gruppo ha vinto numerosi premi, come il Grand Prix al Festival Nowa Tradyzija nel 2010 e il Grand

Prix Svetozar Stracin, arrivando a pubblicare nel 2011 il primo album omonimo. A questo è seguito

“Nomadism” nel 2015, e “200 Weeks Ago” nel 2023, registrato nelle montagne dei Carpazi, che

mescola suoni tradizionali e accademici.

Dopo l’inaugurazione del 21 agosto, la Summer Edition del Brindisi Performing Arts (BPA)

continua con Massimiliano Loizzi, autore, comico, volto del Terzo Segreto di Satira, in scena il 23

agosto alle ore 21:00 in Piazza Castello di San Pancrazio Salentino (Br), con Il Tour Buonista, e il 24

agosto alle ore 21:00 al Castello Dentice di Frasso di Carovigno (Br) con lo spettacolo Fabulae. A

Portoguaceto Agribeach di Carovigno (Br) il 25 agosto alle ore 17:30, Chromophobia, gruppo

musicale elettronico pugliese, presenterà il nuovo album THE NEW WORLD, seguiti dalla cantante e

performer persiana Nava, protagonista di X Factor 2021. Il 28 agosto alle ore 21:00 presso il Castello

Dentice di Frasso di Carovigno (Br), il giovane comico Raffaello Corti, in arte Faccestamagia,

presenterà una performance surreale di magia comica con Uno spettacolo che mi vedrei.

Da ottobre e fino al 17 novembre 2024, il BPA proseguirà con l’Autumn Edition presentando attività

multidisciplinari e spettacoli al debutto nazionale, che vedranno in scena anche artisti con disabilità e i

detenuti insieme ai danzatori professionisti della AlphaZTL Compagnia d’Arte Dinamica.

Brindisi Performing Arts (BPA) è organizzato da AlphaZTL Compagnia d’Arte Dinamica, con il

contributo di Ministero della Cultura, Regione Puglia, Comune di Brindisi, Comune di

Carovigno, Comune di Mesagne, Comune di San Pancrazio Salentino, Comune di Torre Santa

Susanna e Comune di San Pietro, Garante delle Persone sottoposte a misure restrittive della

libertà personale, Garante Regionale dei Diritti delle Persone con Disabilità, Garante dei Diritti

del Minore del Consiglio Regionale della Puglia. In collaborazione con il Ministero della Giustizia

e la Casa Circondariale di Brindisi. Media partner Ciccio Riccio.