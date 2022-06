DOMANI A MESAGNE CONVEGNO SU “CLINOPSHUB”

Convegno ClinOpsHub – Venerdì 24 giugno 2022

La Ricerca Clinica italiana nel XXI secolo: principali sfide e nuove opportunità

Sala Auditorium del Castello Normanno Svevo di Mesagne (BR)

La Ricerca Clinica è in continua evoluzione. I rapidi cambiamenti degli ultimi anni pongono

numerose sfide da superare e tante opportunità da cogliere.

Come reagire di fronte al cambiamento? Quali sono le prospettive dello sviluppo scientifico?

Sono questi i principali temi che verranno affrontati durante il convegno “La Ricerca

Clinica italiana nel XXI secolo: principali sfide e nuove opportunità” organizzato da

ClinOpsHub che si terrà, venerdì 24 giugno 2022, dalle 09:00 alle 17:00 presso la Sala

Auditorium del Castello Normanno Svevo di Mesagne (BR), in Puglia.

Si sente spesso parlare di studi clinici sull’uomo finalizzati alla commercializzazione di un

farmaco indicato per il trattamento di specifiche patologie. La ricerca clinica è speranza e

passione. La passione di chi opera in questo settore, che muove anche la speranza di chi è

affetto da gravi patologie.

Sono tante le strutture che operano in questo contesto scientifico e di ricerca, tra cui gli

ospedali, le aziende farmaceutiche, le fondazioni, gli IRCCS (Istituti di Ricovero e Cura a

Carattere Scientifico), le Contract Research Organization, i Comitati Etici e le associazioni di

pazienti.

In questo panorama di competenze specialistiche si colloca ClinOpsHub Srl, una Contract

Research Organization (CRO) con sede a Mesagne, fondata da Stefano Lagravinese e

autocertificata presso AIFA dal 2019.

Cos’è quindi una CRO? È un’organizzazione a cui uno sponsor (molto spesso un’azienda

farmaceutica) affida la conduzione di servizi legati agli studi clinici, la quale deve possedere

specifici requisiti richiesti dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA). Nello specifico,

ClinOpsHub si occupa di attività di monitoraggio di studi clinici, sottomissioni etiche ed

autorizzative, supporto ai centri sperimentali per gli studi di fase 1, ottimizzazione dei

processi di reclutamento e retention di pazienti in studi clinici, nonché della formazione

specifica per i professionisti del settore.

Il convegno, gratuito, prevede la partecipazione di numerosi speaker di fama internazionale

e luminari nel campo della sperimentazione clinica. Tra gli interventi previsti nel programma,

ascolteremo la storia di successo di Gelesis fondata dal Prof. Alessandro Sannino

dell’Università del Salento e l’esperienza del CERICSAL (Centro Ricerca Clinica Salentino)

oltre a scoprire le frontiere delle Terapie Avanzate e affrontare il tema della sperimentazione

clinica in ambito pediatrico e degli studi di fase 1 in Italia.

Ecco dove iscriversi https://www.clinopshub.com/convegno