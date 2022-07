DOMANI A MESAGNE GIORNATA FINALE DEL MEEF E “VIAGGIOZERO”

Domani, domenica 24 luglio – giornata finale del MEFF, tra gli ospiti la scrittrice Catena Fiorello

– Alle ore 19 in piazza dei Commestibili, per la sezione MEFF LIBRI sarà presentato il volume “I cannoli di Marites”, incontro con Catena Fiorello.

– Alle ore 20.45, nell’Atrio del Castello, per la sezione FILM IN CONCORSO sarà proiettato il film “Alcarras”, di Carla Simón (2022, 120’ – Spagna). Prima del film: presentazione del cortometraggio realizzato in occasione di MEFF SCHOOL LAB. Al termine, si terrà l’incontro con la giuria internazionale e la premiazione del miglior film.

– Dalle ore 17 alle ore 19, presso leOfficine Ipogee di piazza Sant’Anna dei Greci, si svolgerà il WORKSHOP GRATUITO a cura di Francesco Di Stefano sul tema “L’ARTE DEL MONTAGGIO”.

– Nell’ambito del programma “Mesagne da scoprire” l’infopoint turistico organizza “Viaggio zero- animation on site”, la visita guidata rivolta ai bambini da 6 a 11 anni, partenza dal Castello. Prenotazione obbligatoria, info a: 0831 732285 – 345 8723113 – cultura@comune.mesagne.br.it.