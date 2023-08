DOMANI A MESAGNE I “GOLDEN YEARS REVIVAL 70-80-90”

MesagnEstate lunedì 7 agosto

“Golden years revival Settanta Ottanta Novanta”, si svolgerà lunedì 7 agosto alle ore 21 in piazza Commestibili il concerto di Gianvito Crusi insieme alla sua band, ingresso libero. Il 43enne mesagnese coltiva da circa 25 anni la sua passione per la musica, suonando in tutta Italia in piano bar, concerti, matrimoni, feste private e serate a tema, da solo o accompagnandosi con altri musicisti. A Mesagne saranno in sette, per una scaletta frizzante e variegata che spazia dal repertorio italiano ai brani stranieri, in un mix di ballate senza tempo, classici, dance e divertimento puro.