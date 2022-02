DOMANI A MESAGNE IL LABORATORIO “IL TIRAMISU DEL SORRISO”

Venerdì 18 febbraio presso il plesso “P.Borsellino” di Mesagne, si terrà il laboratorio “Il

tiramisù del sorriso” che prevederà la partecipazione di 60 bambini della scuola primaria, quaranta dell’IC Commenda di Brindisi e 20 del Primo Circolo “Giosuè Carducci” di

Mesagne.

Sotto la guida del Corporate Chef Donato Carra della Divella spa, Ambasciatore della

cucina pugliese nel mondo e Premio Internazionale Excellence del Grand Cordon d’Or

Francaise, i bambini realizzeranno un tiramisù che successivamente condivideranno con

le proprie famiglie. Si tratta di un progetto particolarmente interessante perché coniuga

insieme tanti stimolanti fattori tra cui la creatività, la possibilità di sperimentare il lavoro

di squadra, la novità di cimentarsi in un campo raramente praticato come quello della

cucina in ambito didattico, la certezza che il gioco sia uno dei metodi più efficaci e vincenti per imparare.

“Il progetto – spiegano i promotori della Divella – ha l’obiettivo di raggiungere una finalità altamente sociale ed educativa, in particolare in ambito familiare. Infatti, dopo aver

realizzato il tiramisù, i bambini potranno degustarlo a casa insieme alla famiglia.

Un’occasione per valorizzare sia l’impegno del bambino con conseguente aumento di

autostima, sia la capacità di sperimentare nuovi modelli di condivisione e unione familiare.”

“Dopo mesi, anzi anni ormai, di separazione e distanza – afferma il Dirigente Scolastico,

Patrizia Carra – sentiamo il bisogno di riscoprire il lavoro di squadra oggi più che mai.

Ci rendiamo conto che molti bambini fanno fatica a ricordare un mondo in cui non esistevano mascherine e in cui aiutarsi e lavorare insieme era una consuetudine. Pur con le

dovute cautele vogliamo, con questo progetto, stimolare i bambini a lavorare per un

obiettivo comune e, anche se la normalità è ancora lontana, siamo certi che si divertiranno e che questa iniziativa saprà creare un gioioso momento di condivisione”. Tutti pasticceri per un giorno, quindi, con cappello e grembiule, nella certezza che cucinare un

tiramisù non sia soltanto mettere insieme ingredienti e mescolare, ma sia un atto in grado

di generare complicità e sicuramente “un momento di crescita che ha il sapore dolce del

sorriso di un bambino, – conclude il DS.”