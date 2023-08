DOMANI A MESAGNE IL MAESTRO BEPPE VESSICCHIO

Peppe Vessicchio sarà a Mesagne domani, mercoledì 30 agosto, per il primo prestigioso evento che anticipa la realizzazione delle “100 storie, l’arte, il tarantismo e le nuove visioni dell’umano”, un percorso nuovo, scaturito dal progetto “Umana Meraviglia”. Col Maestro, in Piazza Orsini del Balzo alle ore 21.30, dialogherà l’arch. Simonetta Dellomonaco. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

“De vita proroganda”, il talk show musicale prende il nome da un’opera di Epifanio Ferdinando, medico e filosofo mesagnese del Seicento al quale il Maestro Vessicchio ha dedicato la composizione del brano “La Tarantina”: inserito in una approfondita ricerca sul potenziale terapeutico della musica, nell’occasione verrà presentato per la prima volta al pubblico. L’iniziativa sarà intervallata da performance musicali e artistiche: in scena l’attore Andrea Rizzoli e l’artista Simona Gandola, si esibiranno Francesco Gagliani e gli artisti della “World Music Academy” di San Vito dei Normanni. Davvero imperdibile, per lo spessore universale dei temi trattati e il collegamento specifico con la storia della città.