DOMANI A MESAGNE INIZIATIVA DI CONFCOMMERCIO SU “LA CULTURA DELLA SALUTE”

Iniziativa pubblica della Confcommercio di Brindisi, di Confcommercio Salute e con il patrocinio del Comune di Mesagne, sul tema “La cultura della salute”.

Si svolgerà domenica 27 marzo, alle ore 10.00, nell’Auditorium del Castello di Mesagne.

Il programma prevede i saluti istituzionali da parte del Sindaco di Mesagne Toni Matarrelli, del Presidente della Commissione Sanità della Regione Puglia Mauro Vizzino, della Presidente di Confcommercio Brindisi Anna Rita Montanaro e della Presidente di Confcommercio Salute Mariella Iaia.

Previsti anche gli interventi del dott. Dario Fina (medico chirurgo specialista in cardiologia), della dott.ssa Santa Mundi (biologo nutrizionista PhD in Nutrigenomica), del dott. Marco Albanese (medico chirurgo anestesista e rianimatore) e del dott. Enrico Baldi (medico chirurgo specialista in cardiologia).

Nel pomeriggio, dalle ore 16.30 alle ore 18.30, è prevista una refertazione gratuita ECG da parte del dott. Dario Fina, mentre alle ore 18.00 avrà luogo una dimostrazione delle manovre di rianimazione da parte di Croce Amica.