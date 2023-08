Alle ore 21 in piazza Caduti di via D’Amelio, rione Seta, Giacomino presenterà la tradizionale

“Corrida” con gli attesi dilettanti allo sbaraglio, 20 concorrenti di ogni età pronti a sfidarsi per

ottenere gli applausi del pubblico, e la possibile conquista del podio, o suoni di campane e di

coperchi di pentole e una sonora bocciatura. Ingresso libero.