DOMANI A MESAGNE LA GIORNALISTA DI GUERRA STEFANIA BATTISTINI

Domani,. venerdì 30 giugno sarà a Mesagne, al Parco Potì, alle ore 20,00, la giornalista di guerra Stefania Battistini . La giornalista del Tg1 Rai, fresca vincitrice dei riconoscimenti giornalistici d’eccellenza come il premio “Biagio Agnes 2023” consegnatole in Piazza del Campidoglio a Roma lo scorso 23 giugno ed il premio “Matilde Serao” presenterà il suo libro “ Una guerra ingiusta “, nello splendido scenario del parco urbano di Mesagne “ R. Potì”. Mesagne,non lo dimentichiamo,è stata candidata a capitale italiana della cultura ed ha ricevuto il riconoscimento dalla regione Puglia come capitale della cultura della Puglia, e quindi si fregia continuamente ad ospitare personalità di spicco della cultura a livello nazionale. L’evento è stato organizzato dal comitato pro parco in collaborazione con la Biblioteca comunale “ U. Granafei “ e con la libreria Taberna.