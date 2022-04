DOMANI A MESAGNE LA PRESENTAZIONE DI “UNA CORSA PER LA LEGALITA'”

‘Una corsa per la legalità’: giovedì 7 aprile a Mesagne l’incontro di presentazione dell’iniziativa



Si terrà giovedì 7 aprile alle ore 11 presso l’auditorium del Castello di Mesagne la presentazione della seconda edizione dell’iniziativa ‘Una corsa per la legalità’. L’appuntamento, promosso dall’Associazione Nazionale Magistrati della sottosezione di Brindisi e patrocinato dall’Amministrazione comunale di Mesagne, si svolgerà il prossimo 22 maggio a Mesagne in occasione del trentennale dell’anniversario della strage di Capaci.



Intervengono:

– Antonio Matarrelli, sindaco della città di Mesagne;

– Antonio Negro, procuratore aggiunto della Procura della Repubblica di Brindisi;

– Barbara Nestore, presidente della sottosezione ANM di Brindisi;

– Giusto Civilla, direttore della cancelleria della sezione penale e presidente dell’A.N.Dir Giustizia;

– Carmelo Guglielmi, Associazione Nazionale Polizia di Stato;

– Fabio Marini, coordinatore regionale Fai – Federazione delle Associazioni Antiracket e Antiusura Italiane;

– Giampiero Iaia, consigliere dell’Ordine degli avvocati della provincia Brindisi;

– Emanuela De Francesco e Samuele De Guido, Associazione Italiana Giovani Avvocati Brindisi;

– Valerio D’Amici, referente presidio ‘Libera’ Brindisi;

– Giovanni Guarini, presidente dell’ASD ‘Atletica Mesagne’. Coordina Anna Maria Scalera, assessore ai Percorsi di Legalità della città di Mesagne.