DOMANI A MESAGNE LINO PATRUNO PRESENTA IL SUO ULTIMO SAGGIO

Appuntamento con la cultura domani, sabato 15 ottobre a Mesagne alle ore 17,30 presso l’auditorium del castello normanno-svevo, a cura dell’associazione culturale Solidea (1 Utopia) odv e con patrocinio dell’amministrazione comunale della città messapica: Lino Patruno, il noto scrittore e giornalista, già direttore del quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno e dell’emittente televisiva Antenna Sud, attualmente anche docente universitario, presenterà il suo ultimo saggio “Imparate dal Sud. Lezione di sviluppo all’Italia”, pubblicato da Magenes lo scorso marzo nella collana”Voci dal Sud”. Il libro propone uno spaccato di esempi virtuosi di sviluppo, crescita e affermazione provenienti dal Meridione d’Italia che, malgrado decenni di politiche nazionali ed europee non particolarmente attente, può – a giusta ragione – porsi quale modello per tutto il Paese. Dall’azienda calabrese Atlantis, che fabbrica giubbotti di salvataggio per navi da crociera, forze dell’ordine e forze armate, al creativo tarantino Riccardo Tisci, ex Givenchy ora in forza a Burberry; dal Giffoni Film Festival, la rassegna cinematografica per ragazzi più importante al mondo, alla startup siracusana in poco tempo diventata leader nel commercio online di oggettistica per matrimoni, Patruno traccia una panoramica di successi di creatività e coraggio dei quali il Sud può e deve, anche con una certa sfacciataggine, dirsi orgoglioso.

Dopo i saluti istituzionali e l’introduzione del dott. Enzo Dipietrangelo, presidente di Solidea, a dialogare con Lino Patruno sarà l’avvocata Marina Poci, consigliera della stessa associazione. Letture tratte dal volume saranno proposte da Rita Greco, vicepresidente di Solidea, dal dott. Pantaleo Ancora e da Antonio Denitto. Al termine dell’intervista, l’autore risponderà alle domande del pubblico presente. La cittadinanza è invitata.