DOMANI A MESAGNE “PERCORSI DI LIBERAZIONE”

Percorsi di Liberazione, celebrazione del 25 aprile a Mesagne

Celebrazione della liberazione dell’Italia dal nazifascismo: lunedì 25 aprile la Città di Mesagne festeggerà lo storico anniversario.Il calendario prevede il raduno in Villa Comunale alle 8.30 e il saluto delle autorità. Il corteo si sposterà verso il prato del Castello, sul quale i bambini delle quinte classi delle scuole elementari pianteranno dei bulbi di papavero, per poi procedere verso la Sede Municipale sostando in Piazza IV Novembre e in Piazza Garibaldi per un momento musicale a cura della Banda cittadina.

A Palazzo Celestini verrà deposta una corona nel sacello comunale. Alle 11.30 il corteo tornerà in Villa Comunale, dove sarà possibile visitare la mostra tematica a cura delle associazioni ‘Combattenti e Reduci’ sezione di Mesagne, ‘Pari Opportunità’ e ‘Gruppo Storico Città di Mesagne’. Beatrice Randino eseguirà alcuni brani musicali sul tema della Pace e, a conclusione di programma, gli studenti dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore ‘Epifanio Ferdinando’ leggeranno alcuni testi sull’argomento ‘Tu di cosa sei partigiana/partigiano?’, due iniziative organizzate in collaborazione con l’Anpi di Mesagne.