DOMANI A MESAGNE SARAH JANE MORRIS E SOLIS STRING QUARTET

All you need is love, Sarah Jane Morris & Solis String Quartet il 4 agosto a Mesagne

Si terrà venerdì 4 agosto alle ore 21.30 in Piazza Orsini del Balzo a Mesagne il concerto di Sarah Jane Morris & Solis String Quartet: la cantante e autrice britannica, eccellenza internazionale dalla vocalità soulful, si esibirà nello spettacolo “All You Need Is Love”. Ad accompagnarla, i violini di Vincenzo Di Donna e di Luigi De Maio, la viola di Gerardo Morrone, il violoncello, la chitarra e gli arrangiamenti di Antonio Di Francia.

La straordinaria combinazione rappresenta una originale reinterpretazione delle canzoni dei leggendari Beatles, una rilettura di composizioni uniche e irripetibili che hanno segnato la storia della musica, lasciando una indelebile nell’evoluzione delle sonorità contemporanee. Nato da una traccia teatrale, lo spettacolo “Ho ucciso i Beatles”, l’album/concerto si concentra sulla linea di confine tra musica classica e pop, confluendo in un mood sonoro e ritmico accattivante, sicuramente fuori dall’ordinario. Sfiora il jazz e tocca il blues nelle atmosfere vocali evocate Sarah Jane Morris, la cui potente cifra personale esclude ogni possibilità di semplice “imitazione” e privilegia un racconto sonoro unico, perfettamente congeniale alla sua incredibile estensione vocale, alla perfezione del controllo ritmico e dell’intonazione.

Il concerto è organizzato dall’Amministrazione comunale nell’ambito della rassegna “MesagnEstate 2023”, l’ingresso è libero.