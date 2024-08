Domani a Mesagne Taberna Libraria presenta “Revolution”

Domani, martedì 6 agosto alle ore 20,30, nell’ambito dell’Estate Mesagnese organizzata dal Comune di Mesagne, Taberna Libraria con il Comitato parco Potì e l’associazione “I trasportatori di sogni“ presenterà negli spazi verdi del parco urbano di Mesagne, “Revolution“, una serata dedicata agli anni ’60 e ’70; si vuole ripercorrere gli avvenimenti, anche attraverso la musica, che hanno caratterizzato gli eventi di quegli anni e che poi hanno avuto ripercussioni nella vita attuale, perché se si comprende il passato si da significato al presente, convinti che un popolo senza memoria è destinato a non avere futuro. Il parco è un’autentica meraviglia, che viene invidiato da tutto il circondario ed è proprio per questo che il comitato parco Potì, ha stretto una collaborazione con “I trasportatori di sogni“, un’associazione molto attiva sul territorio non solo brindisino, che organizza viaggi di gruppo e porta in giro per l’Italia ogni anno migliaia di persone, perché viaggiare apre la mente, migliorando la crescita personale. Organizzare questi eventi al parco, vuol dire creare dei veri presidi di legalità ed è un modo di far rivivere il parco stesso, spesso oggetto di atti vandalici.

Sabato 10 agosto, inoltre, il parco ospiterà la notte bianca dei bambini un evento da non perdere.