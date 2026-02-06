Domani a Mesagne un incontro sull’Ordine Carmelitano

Sabato 7 febbraio, alle ore 18.30, la sala riunioni del Museo dei Padri Carmelitani di

Mesagne ospiterà un incontro di alto profilo culturale e spirituale dal titolo “Dal Monte

Carmelo all’Occidente: la trasformazione dell’immagine Mariana nell’Ordine Carmelitano”.

Un appuntamento pensato per approfondire le radici storiche, teologiche e artistiche di

una delle devozioni più sentite e diffuse della tradizione cristiana.

Dopo i saluti introduttivi del parroco, padre Bency Varghese, i lavori entreranno nel vivo

con gli interventi di padre Cosimo Pagliara, padre provinciale dei Carmelitani dell’Antica

Osservanza, e del professor Domenico Ble, docente di Storia dell’arte e profondo

conoscitore delle dinamiche iconografiche legate al culto mariano. A moderare la

conferenza sarà il giornalista Tranquillino Cavallo, che accompagnerà il dialogo tra i

relatori e il pubblico.

Il cuore dell’incontro sarà l’analisi dell’evoluzione del culto mariano all’interno dell’Ordine

Carmelitano, dalle sue origini eremitiche sul Monte Carmelo, in Terra Santa, fino alla

diffusione in Europa e alla progressiva codificazione di un’immagine mariana riconoscibile

e universalmente condivisa. Il professor Ble guiderà i presenti attraverso un affascinante

percorso che intreccia teologia, arte e simbolismo, soffermandosi sul legame con il profeta

Elia e sul significato profondo dello Scapolare, elemento identitario della spiritualità

carmelitana.

Attraverso l’osservazione di importanti opere pittoriche e scultoree, emergerà come l’arte

abbia svolto un ruolo decisivo nel trasformare una devozione inizialmente silenziosa e

contemplativa in una vera e propria identità culturale, capace di attraversare secoli e

confini geografici. Le immagini della Madonna del Carmine, infatti, non sono semplici

rappresentazioni devozionali, ma veri e propri codici visivi che raccontano una storia di

fede, appartenenza e protezione.

L’incontro si preannuncia come un’occasione preziosa per studiosi, appassionati d’arte e

fedeli, ma anche per chi desidera scoprire i significati più profondi nascosti dietro le tele e

le statue che hanno dato volto e forma a una delle icone mariane più amate della tradizione

occidentale. Un appuntamento da non perdere, nel segno della conoscenza e della bellezza.