Domani a Palazzo Granafei Nervegna la presentazione del MaFOET – Master Universitario di II livello in Finanza e Ordinamento degli Enti territoriali

Alle ore 15:00 di domani, mercoledì 7 ottobre, presso Palazzo Granafei Nervegna, verrà presentata la terza edizione del MaFOET – Master Universitario di II livello in Finanza e Ordinamento degli Enti territoriali, attivato per l’anno accademico 2026/2027 dal Dipartimento di Economia e Finanza dell’Università “Aldo Moro” di Bari con la collaborazione del Comune di Brindisi e di Anci Puglia e Anci Basilicata.

Rivolto perlopiù a dipendenti di Comuni, Province e Regioni, nonché a professionisti e manager di imprese operanti nel pubblico, il Master in Ordinamento e Finanza degli Enti Territoriali – MaFOET ha, ancora una volta, ottenuto riscontro molto positivo in termini di iscrizioni, assestandosi alla ragguardevole quota di 100 iscritti. I lavori di domani pomeriggio si articoleranno lungo i versanti di precise tematiche da “l’attenzione alla formazione del personale degli Enti territoriali in materie finanziarie ed amministrative” a “la contabilità pubblica: un laboratorio in evoluzione” con le sintesi affidate al Prorettore Uniba, Vito Peragine, e al prof. Antonui Uricchio, Ordinario di Diritto tributario nella stessa Università. Le conclusioni saranno del Coordinatore del Master, prof. Mario Aulenta.